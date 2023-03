L'olio della Campania è Igp: "Finalmente nostra produzione protetta" Concluso l'Iter: è la 29esima indicazione geografica della Campania nel reparto food

Si è concluso l'iter per il riconoscimento dell'IGP Olio Campania. E' stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale europea di oggi 23 marzo 2023 n. 84 il Regolamento di esecuzione della Commissione europea con il quale viene registrata la denominazione geografica.

Olio Campania è la 29ma Indicazione geografica della Campania del comparto food, la 58ma comprendendo anche i vini DOP/IGP.

Finalmente raggiunto l'ambito marchio comunitario, promosso dal Comitato promotore nel 2019, composto da ben 240 associati, tra olivicoltori, frantoiani e trasformatori, singoli e associati, che hanno visto nel brand unico regionale uno strumento che potrà consentire di competere più efficacemente sui mercati per affermare il valore dell'olio extravergine di oliva prodotto in Campania.

Anche in Campania, alla pari di altre regioni del Mezzogiorno, si è ormai consapevoli che le grandi sfide sui mercati si vincono solo attraverso azioni intelligenti e di ampio respiro come l'IGP regionale, senza nulla togliere alle produzioni territoriali di eccellenza già tutelate da marchi DOP (in Campania sono 5), che generalmente hanno canali di vendita diversi e specifici.

Attraverso l’IGP, potrà essere protetta dal marchio comunitario anche il 40% dell’olivicoltura campana di pregio (come l’intero territorio del Sannio che non ha alcuna dop) che allo stato non è tutelata. L’ampia rappresentatività all’interno del Comitato promotore è un dettaglio non da poco, considerato il vastissimo territorio interessato al settore, che ha convinto i proponenti ad includere, quale zona geografica, l’intero territorio amministrativo regionale. Un progetto promosso per conseguire un obiettivo strategico e per affrontare e competere sui grandi mercati, nazionali ed internazionali.

Il brand “Campania” potrà agevolare anche la promozione delle DOP locali, attraverso processi di accompagnamento funzionali alla crescente domanda di prodotto tipico di eccellenza, creando cioè sinergie e complementarietà di azione e di obiettivi.

La Campania risulta la quarta regione olivicola italiana per quantità di olio prodotto e la sesta per superficie olivetata con 72.230 ettari. Ad oggi la produzione di olive nella regione ha raggiunto i 2,5 milioni di quintali.