Standard & Poor's migliora rating Campania. De Luca: "Risanamento imponente" Da BBB- a BBB stabile: migliora outlook. Il governatore: "Ridotto di 2 miliardi disavanzo"

L’agenzia di rating S&P Global ha motivato il miglioramento del proprio giudizio nei confronti del Bilancio della Regione Campania, in ragione della continua attenzione dimostrata in questi anni rispetto al controllo della spesa, alla messa in sicurezza del bilancio e alla sempre maggior trasparenza e tempestività nella rendicontazione.

Molto positiva anche la valutazione in relazione alla riduzione del livello di indebitamento che, unitamente all’equilibrio di cassa che permette di coprire annualmente il fabbisogno del servizio del debito, consentirà alla Regione di registrare avanzi di bilancio sempre più consistenti.

È la prima volta che la Regione Campania consegue esattamente lo stesso rating dello Stato: nel recente passato, la Regione aveva avuto outlook positivi, a fronte di outlook stabili relativi alla Repubblica Italiana, ma il rating era sempre di un notch – cioè di un punto – al di sotto; ora la Regione ottiene la tripla B, proprio come lo Stato, con il medesimo outlook stabile.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato il Presidente De Luca -, in questi anni è stato portato avanti un lavoro imponente di risanamento e di rigore nei conti, che ci ha consentito di ridurre di circa 2 miliardi di euro il peso dei disavanzi ereditati dalle gestioni precedenti (complessivamente, circa 5,6 miliardi), senza che sia stato contratto nemmeno un euro di nuovo debito”.