Qualità della vita: bene Napoli e Benevento. Stabili Salerno e Avellino Caserta unica provincia che perde posizioni. Benevento migliore della Campania

Bene Napoli e Benevento, stabili Avellino e Salerno, male Caserta. E' questo il trend che viene restituito alla Campania dall'appuntamento annuale sulla classifica della qualità della vita del quotidiano economico Italia Oggi. Una classifica, come noto, basata in diverse macroare, quattordici per la precisione e quasi cento indicatori e che relega ancora una volta le province della Campania nei bassifondi, ancora una volta in range di valutazione che vanno tra la qualità scarsa o el tutto insufficiente.

Benevento si conferma prima in Campania, compiendo un balzo in avanti rispetto al 2022: è 77esima mentre lo scorso anno era 82esima, poi Avellino che si conferma 83esima, dopo Salerno, 86esima, Caserta che passa dal 92esimo al 94esimo posto e Napoli che sale dal 104esimo al 99esimo posto. Proprio Napoli fa registrare un trend di miglioramento univoco in quasi tutti i compoarti ad eccezione della sicurezza e del trend demografico. Così come per Benevento, in avanzamento per quel che riguarda campi come affari e lavoro, ambiente, istruzione e addirittura a livello demografico ma giù nella classifica della sicurezza. Balzo in avanti sul fronte ambientale anche per Avellino, dal 100esimo al 57esimo posto e anche dal punto di vista dell'offerta Sanitaria. Trend opposto per Salerno, dove migliora la Sicurezza, dal 68esimo al 44esimo posto, ma peggiora il trend demografico.

Certo, come ogni anno va ribadito che trattandosi di un aggregato di diversi indicatori il risultato va preso con le pinze: nel comparto sanitario Benevento risulterebbe addirttura quarta in Italia, Milano e Napoli 28esime a parimerito... chiare le differenze che esistono nell'offerta sanitaria sannita e in quella milanese, e tra quella napoletana e milanese.

Allo stesso tempo Benevento risulta superiore a Napoli per il comparto "Turismo e Tempo Libero" e stante il doveroso plauso all'impegno che oggettivamente ha riguardato il Sannio, a partire da Benevento città, sul fronte turistico è chiaro che, proprio in un anno di boom come il 2022, non è immaginabile paragonare l'offerta e i flussi di Napoli con Benevento.

Vanno dunque analizzate le performance nel loro complesso: e dunque lo sforzo di Napoli dopo anni difficili, le buone performance del Sannio e la capacità di resilienza delle altre province campane.