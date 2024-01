I dolci di Federico Di Iorio tornano al Pitti Taste Da Dentecane a Firenze per presentare le eccellenze gastronomiche della storica azienda irpina

Anche quest'anno dal 3 al 5 febbraio torna l'appuntamento con il Pitti Taste 2024. Il salone del gusto di Firenze accende i riflettori su oltre seicento realtà.

Ed anche per quest'anno, nella splendida cornice della Fortezza da Basso di Firenze, sarà possibile incontrare i dolci dell'azienda Federico Di Iorio di Dentecane.

Per la seconda volta, infatti, la storica attività irpinia porterà le sue eccellenze al prestigioso evento fiorentino. Dal torrone ai lievitati, senza dimentica il cioccolato: tutto è pronto per esportare oltre i confini regionali, ancora una volta, le bontà realizzate sin dal 1750.

Federico Di Iorio torna al Pitti Taste di Firenze

Già lo scorso anno, infatti, l'azienda Federico Di Iorio ha partecipato alla kermesse registrando un ottimo riscontro, spiega il titolare che dell'esperienza del 2023 racconta: “Sicuramente soddisfatti di essere stati coinvolti per esporre i nostri prodotti ad una manifestazione dedicata alle piccole aziende d'eccellenza, dove sono presenti tanti artigiani come noi. Abbiamo avuto una buona accoglienza sin dal primo anno, quando abbiamo incontrato tante persone che già conoscevano la nostra azienda e i nostri torroni. È stato bello incontrare persone e rivenditori attenti, che hanno mostrato grande apprezzamento per la nostra tradizione gastronomia”.

Una tradizione che, come detto, “dura dal 1750 e che oggi portiamo avanti io e mia sorella Anna. Sempre nello stesso luogo, a Dentecane, dove tutto è iniziato da oltre 250 anni”.

Ed anche nel 2024 a Firenze “presentiamo tutta la nostra gamma di prodotti: torroni, lievitati e cioccolato fino alla uova di Pasqua. E ci aspettiamo di poter presentare a nuove persone tutte le nostre eccellenze incontrando sempre un pubblico attento alla qualità dei prodotti e delle materie prima”.