Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: politica superi divisioni sostenendo Fitto La crescita del Mezzogiorno e il rilancio di agricoltura, pesca e di tutti i settori produttivi

"La crescita del Mezzogiorno e il rilancio di agricoltura, pesca e di tutti i settori produttivi passano necessariamente attraverso un ruolo di primo piano a Bruxelles”. Così Gennaro Scognamiglio presidente nazionale di Unci AgroAlimentare.

"La politica italiana - ha proseguito il rappresentante dell'associazione di categoria - non può arrivare divisa ad appuntamenti importanti come quelli che si stanno giocando in queste ore in Unione europea. E' necessario mettere da parte logiche di contrapposizione e guardare all'interesse generale.

L'intero sistema Unci auspica uno sforzo di tutti i partiti per supportare in maniera unitaria la candidatura del ministro Raffaele Fitto, alla vicepresidenza dell'organo esecutivo dell'Ue. Soltanto se si mettono da parte schieramenti e fazioni, infatti, è possibile creare le condizioni per tutelare gli interessi dei territori, ridefinire una prospettiva per il Mezzogiorno e dare forza alla rappresentanza italiana. Non cogliere questa occasione, vanificarla, sarebbe un grave errore, con ricadute negative sotto il profilo economico e sociale.

Per difendere il grande patrimonio del nostro Paese, le tradizioni e l'innovazione, le tipicità locali, le competenze, le esperienze e le specificità delle nostre produzioni, la loro qualità e originalità, soprattutto nel settore agroalimentare, e aprire sempre nuovi mercati in particolare per le imprese del Sud, occorre essere protagonisti nei processi decisionali dell'Unione europea.

E' necessario portare avanti scelte importanti per la valorizzazione del lavoro e delle imprese italiane, ma che possono svolgere una funzione di stimolo e di potenziamento per l'intero continente, senza penalizzare nessuno, se maturate in una visione globale.

In particolare, per l'agricoltura e la pesca, troppo spesso finite nel mirino di decisori poco interessati alla sostenibilità sociale e occupazionale delle politiche comunitarie, e per nulla attenti alle esigenze nazionali di un Paese all'avanguardia in tali comparti, se non addirittura consapevolmente ostili, c'è bisogno di rappresentanti istituzionali che conoscano le realtà e che siano pronti ad impegnarsi per la loro crescita”.

“Alla luce di tutto ciò - conclude Scognamiglio - avvertiamo l'esigenza di lanciare un accorato appello al mondo politico nazionale e alle deputazioni europee, affinchè si superino le tensioni e gli ostcaoli, archiviando i tatticismi, e si trovi la quadra attorno al nome di Fitto, quale rappresentante di un più ampio e alto progetto di governo dei processi in sede europea”.