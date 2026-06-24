Agricoltura: 75 milioni di euro per le imprese campane "Risorse fondamentali per sostenere reddito, competitività e benessere animale"

Ammontano a circa 75 milioni di euro le risorse che la Regione Campania ha destinato al comparto agricolo e zootecnico attraverso la riprogrammazione del CSR Campania 2023-2027, illustrata nel corso del Tavolo Verde regionale. CIA Campania esprime soddisfazione per il lavoro svolto insieme all’Assessorato regionale all’Agricoltura, che ha consentito di individuare nuove disponibilità finanziarie e garantire il sostegno a misure strategiche per le imprese agricole.

“L’impegno condiviso con l’Assessorato”, dichiara il Commissario regionale di CIA Campania, Stefano Di Marzo, “ ha permesso di raggiungere un risultato importante e atteso dagli operatori del settore, assicurando risorse indispensabili per dare continuità agli interventi a sostegno delle aziende agricole e zootecniche della Campania”.

Tra i risultati più significativi vi è il rifinanziamento della SRA 30 – ACA 30 “Benessere animale” per l’annualità 2026. Grazie alla riallocazione di ulteriori 15 milioni di euro, sarà garantita la copertura dell’intero fabbisogno della misura, pari a 30 milioni di euro complessivi, consentendo il pagamento integrale del premio alle aziende beneficiarie, così come già avvenuto nel 2025.

Nel corso del confronto, CIA Campania ha inoltre evidenziato la necessità di programmare già per il 2027 le risorse necessarie a garantire la continuità degli interventi dedicati al benessere animale, alle misure agroambientali e all’indennità compensativa, considerate essenziali per la sostenibilità economica e ambientale delle aree rurali campane. Importanti novità riguardano anche gli investimenti aziendali. Sull’Intervento SRD 02, dedicato alla competitività delle aziende agricole, alla diversificazione e agli investimenti produttivi per ambiente, clima e benessere animale, sono stati reperiti ulteriori 3 milioni di euro, che consentiranno il finanziamento di tutte le domande risultate ammissibili.

Analoga copertura sarà assicurata anche alle richieste presentate nell’ambito dell’Intervento SRD 04, relativo agli investimenti non produttivi con finalità ambientali. Segnali positivi arrivano anche per il comparto agrituristico.

La misura SRD 03 – Tipologia A Agriturismo beneficia infatti di ulteriori 4 milioni di euro, risorse che permetteranno lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di numerose domande attualmente in overbooking. Ulteriori 3 milioni di euro sono stati destinati alla SRD 13, misura finalizzata agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, settore strategico per la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle eccellenze agroalimentari campane.

Secondo l’ultimo report CREA e PSP Hub sull’attuazione della spesa del Piano Strategico della PAC aggiornato al 31 marzo 2026, la Campania si conferma tra le regioni italiane più virtuose per capacità di spesa. Un risultato che ha consentito di programmare già per il 2027 ulteriori 50 milioni di euro a favore delle misure SRB 01, SRB 02 e SRB 03, strumenti fondamentali per il sostegno al reddito degli agricoltori e degli allevatori che operano nelle aree più fragili del territorio regionale.

“Si tratta di un lavoro concreto – conclude Di Marzo – che offre risposte immediate alle imprese e che, allo stesso tempo, costruisce le condizioni per garantire continuità agli interventi di sviluppo rurale. CIA Campania continuerà a collaborare con spirito costruttivo e con il proprio supporto tecnico affinché vengano rispettati tutti gli impegni economici assunti a favore delle aziende agricole e zootecniche della nostra regione”.