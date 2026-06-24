Lavoro: Marzano, Confagricoltura Campania: "Bene il piano della regione" "Ora formare le professionalità che servono all'agricoltura"

"Condividiamo l'obiettivo della Regione Campania di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, partendo dai reali fabbisogni delle imprese e riconosciamo il buon lavoro svolto dall'assessore al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, nel costruire un percorso di ascolto e confronto con il mondo produttivo.

L'agricoltura è tra i settori che più soffrono la carenza di personale qualificato, a partire dai potatori specializzati e dalle nuove figure legate all'innovazione e all'agricoltura di precisione”.

Lo dichiara il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, commentando il Piano straordinario per il rafforzamento del capitale umano e dell'occupabilità presentato oggi a Palazzo Santa Lucia.

“È fondamentale - aggiunge Marzano - costruire percorsi formativi in stretta sinergia con il mondo produttivo. Solo così potremo offrire ai giovani opportunità di lavoro concrete e, al tempo stesso, garantire alle imprese le competenze necessarie per crescere, innovare e restare competitive”.