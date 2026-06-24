Aveta: "Benessere animale, garantire gli aiuti agli allevatori anche nel 2027" Appello all'assessore regionale all'agricoltura, Maria Carmela Serluca

"L’assenza di un rifinanziamento per il 2027 della misura SRA30 ‘Benessere Animale’ desta forte preoccupazione e rischia di penalizzare gravemente il comparto zootecnico campano".

Lo dichiara Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione agricoltura del consiglio regionale della Campania.

"Dalla proposta di modifica del Csr Campania 2023-2027 - continua Aveta - emerge che l’incremento di 9 milioni di euro per l’intervento SRA30 sarebbe destinato esclusivamente alla copertura di impegni già assunti e istruttorie pregresse. Non risulterebbero, invece, risorse per garantire la continuità della misura nel 2027".

"La misura Benessere Animale ha rappresentato uno strumento fondamentale per sostenere gli allevatori, migliorare gli standard di sostenibilità e qualità delle produzioni e accompagnare le aziende nell’adeguamento ai nuovi obblighi di biosicurezza. Nelle aree interne, in particolare, la zootecnia è un presidio economico, sociale e ambientale: significa lavoro, tutela del territorio e contrasto allo spopolamento.

Interrompere questo sostegno - sottolinea Aveta - significherebbe colpire soprattutto le aziende bovine delle aree montane e collinari, spesso basate su modelli estensivi e prive delle economie di scala delle grandi realtà intensive.

Per questo ho chiesto all’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, di promuovere con urgenza ogni iniziativa utile a reperire le risorse necessarie per garantire la continuità dell’intervento SRA30 anche per il 2027 e di aprire un tavolo di confronto con Commissione Agricoltura, struttura tecnica regionale e rappresentanze del mondo agricolo.

Difendere il benessere animale - conclude Aveta - significa difendere gli allevatori, le aree interne, la qualità delle produzioni e il futuro delle comunità rurali campane".