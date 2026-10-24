Cia Campania: bene l'accordo Regione-Abi per le imprese agricole

Cia Agricoltori Italiani Campania esprime apprezzamento per la firma del protocollo d’intesa tra la Regione Campania, attraverso la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, e la commissione regionale dell’Abi, finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni previste dal complemento per lo sviluppo rurale Campania 2023-2027.
L’accordo, sottoscritto a Palazzo Santa Lucia, punta a superare una delle principali difficoltà delle aziende agricole: reperire la liquidità necessaria per anticipare le spese e realizzare gli investimenti, anche in presenza di contributi pubblici già concessi.
“Non basta assegnare risorse alle imprese agricole, bisogna metterle nelle condizioni di utilizzarle concretamente. Senza credito e liquidità, anche i finanziamenti pubblici rischiano di non tradursi in sviluppo, innovazione e competitività”, dichiara Stefano Di Marzo, commissario di Cia Campania.
“In una fase caratterizzata da costi elevati e margini sempre più ridotti, molte aziende incontrano difficoltà nell’ottenere finanziamenti per ammodernare le strutture, acquistare attrezzature e rafforzare la propria attività. Il protocollo può offrire una risposta concreta, favorendo le anticipazioni bancarie sui contributi concessi e consentendo agli imprenditori di avviare gli investimenti programmati.
Adesso è fondamentale passare rapidamente dalla firma all’applicazione dell’accordo, con procedure semplici, tempi certi e condizioni accessibili.
Le imprese non possono rischiare di perdere opportunità a causa di ritardi burocratici o difficoltà finanziarie. Investire in agricoltura significa sostenere l’occupazione, il ricambio generazionale e l’economia dei territori rurali”.
Cia Campania ringrazia l’assessore Serluca , il direttore generale Riccio e l’Abi per il lavoro svolto, auspicando che l’intesa diventi uno strumento pienamente operativo a sostegno delle aziende agricole campane.