Cia Campania: bene l'accordo Regione-Abi per le imprese agricole "Senza credito non c'è sviluppo"

Cia Agricoltori Italiani Campania esprime apprezzamento per la firma del protocollo d’intesa tra la Regione Campania, attraverso la direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, e la commissione regionale dell’Abi, finalizzato a facilitare l’accesso al credito delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni previste dal complemento per lo sviluppo rurale Campania 2023-2027.

L’accordo, sottoscritto a Palazzo Santa Lucia, punta a superare una delle principali difficoltà delle aziende agricole: reperire la liquidità necessaria per anticipare le spese e realizzare gli investimenti, anche in presenza di contributi pubblici già concessi.

“Non basta assegnare risorse alle imprese agricole, bisogna metterle nelle condizioni di utilizzarle concretamente. Senza credito e liquidità, anche i finanziamenti pubblici rischiano di non tradursi in sviluppo, innovazione e competitività”, dichiara Stefano Di Marzo, commissario di Cia Campania.

“In una fase caratterizzata da costi elevati e margini sempre più ridotti, molte aziende incontrano difficoltà nell’ottenere finanziamenti per ammodernare le strutture, acquistare attrezzature e rafforzare la propria attività. Il protocollo può offrire una risposta concreta, favorendo le anticipazioni bancarie sui contributi concessi e consentendo agli imprenditori di avviare gli investimenti programmati.

Adesso è fondamentale passare rapidamente dalla firma all’applicazione dell’accordo, con procedure semplici, tempi certi e condizioni accessibili.

Le imprese non possono rischiare di perdere opportunità a causa di ritardi burocratici o difficoltà finanziarie. Investire in agricoltura significa sostenere l’occupazione, il ricambio generazionale e l’economia dei territori rurali”.

Cia Campania ringrazia l’assessore Serluca , il direttore generale Riccio e l’Abi per il lavoro svolto, auspicando che l’intesa diventi uno strumento pienamente operativo a sostegno delle aziende agricole campane.