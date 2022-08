Il piano casa varato dalla Regione contestato da opposizione e ambientalisti Muscarà: stupisce l'assenza dei Verdi e dei seguaci del "Movimento di Pomigliano..."

“In consiglio regionale come previsto, è passata la Legge sulla finta Rigenerazione Urbana, ma altro non è che l’aumento della cubatura di edifici già esistenti del 20-30% - sostiene la consigliera del gruppo misto, Maria Muscarà - tanta ricostruzione e poca rigenerazione. Chiaramente il consiglio ha avuto il mio voto contrario con i due presenti di M2050, ma a poco è bastato in quanto la notizia che dovrebbe far riflettere maggiormente, riguarda la totale assenza dei Verdi - continua il consigliere - che dovrebbero essere i portabandiera in questa battaglia, accompagnati poi da molti ex cinque stelle, oggi iscritti al “Movimento di Pomigliano”, che si sono astenuti su questa legge per non dispiacere il loro governatore e futuro alleato, cancellando cinque anni di battaglie sull’urbanistica partecipata per fermare l’aumento delle cubature". Così, in una nota, l'esponente del gruppo Misto a Palazzo Santa Lucia.

"Se veramente si vuole rigenerare un territorio bisogna adeguare infrastrutture, trasporti, servizi e se un territorio ha già raggiunto il limite massimo strutturale, bisogna fermarsi. Usciti da pochi giorni i dati di Legambiente che certifica come anche durante la pandemia, il consumo di suolo è cresciuto in maniera esponenziale. La stessa Legambiente sta dando battaglia, al fianco di Italia nostra, a questa legge impugnata già in Piemonte, Sardegna e Calabria, per presentare un ricorso per l’esame alla Corte costituzionale, anche in Campania", la reprimenda di Muscarà.

La consigliera regionale è intervenuta anche nel tg di OttoChannel: a questo link il servizio con le sue parole