In Campania 11 uninominali al Movimento 5S, 9 al centrodestra, 1 in bilico Così i 21 collegi uninominali della Regione

Campania spaccata in scadenza: Movimento 5 Stelle a Napoli e provincia, centrodestra nel resto della regione. Questa la geografia del voto nei 21 collegi uninominali della Campania (14 alla Camera dei Deputati e 7 al Senato). Il Movimento 5 Stelle vince in tutti i collegi uninominali di Napoli e provincia: eletti alla Camera Sergio Costa (Napoli-Fuorigrotta), Dario Carotenuto (Napoli-San Carlo all'Arena), Antonio Caso (Giugliano), Pasqualino Penza (Casoria), Carmela Auriemma (Acerra), Carmela Di Lauro (Somma Vesuviana) e Gaetano Amato (Torre del Greco), eletti al Senato Ada Lopreiato (Napoli), Mariolina Castellone (Giugliano), Raffaele De Rosa (Acerra) e Orfeo Mazzella (Torre del Greco). Nelle altre 4 province il centrodestra unito va verso la vittoria dei 10 collegi uninominali, 9 dei quali sono certi e uno ancora in bilico. Conquistano un posto alla Camera dei Deputati Girolamo Cangiano (eletto nel collegio uninominale di Aversa, provincia di Caserta), Francesco Maria Rubano (Benevento ), Gianfranco Rotondi (Avellino), Imma Vietri (Scafati), Giuseppe Bicchielli (Salerno) e Attilio Pierro (Eboli); eletti al Senato, sempre per il centrodestra, Giovanna Petrenga nel collegio di Caserta, Giulia Cosenza (Avellino - Benevento ) e Antonio Iannone (Salerno). In bilico il collegio uninominale Campania 2-U02 (Caserta), dove la candidata del centrodestra Carmen Letizia Giorgianni è in lieve vantaggio sul candidato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle quando mancano ancora i dati di 9 sezioni.