De Luca: "Piena collaborazione con nuovo Governo se rispetta Mezzogiorno" "Se ci danneggeranno combatteremo a tutela dei nostri interessi"

"Piena collaborazione e rispetto verso il prossimo Governo se il Mezzogiorno sara' rispettato, ma se le decisioni danneggeranno il Sud e la Campania, a cominciare dal riparto del fondo nazionale sanitario su cui abbiamo una guerra in corso gia' da due anni, combatteremo a tutela dei nostri interessi". E' il messaggio che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, manda al prossimo Governo. "Ripeto, piena collaborazione - ha sottolineato in diretta Fb - ma se sara' necessario combattere senza nessun imbarazzo".

"Il nuovo governo, che avra' il diritto-dovere di approvare il suo programma, mi auguro voglia mettere nel suo programma il piano per il lavoro per il Sud. Noi faremo la nostra battaglia affinch' sia assunto dal governo nazionale il piano lavoro per i giovani disoccupati del Sud. La posizione nostra sara' 300mila posti di lavoro da concretizzare entro dieci mesi con procedure concorsuali straordinarie e semplificate - ha spiegato in diretta Fb - serve alle istituzioni, ai Comuni per poter seguire con figure tecniche il Pnrr, e servire ai giovani per avere non l'assistenza ma un lavoro a tempo indeterminato e per potere cambiare la propria vita".