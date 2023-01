Stati generali del Mezzogiorno: "Benissimo proposta Del Rio" Valente (PD): "Non c'è un Nord sviluppato senza il Sud, la Destra fatica a capirlo"

"Mi convince la proposta avanzata da Graziano Delrio di contrapporre all'autonomia differenziata di Calderoli gli Stati generali del Mezzogiorno. Non c'è un Nord sviluppato senza il Sud Italia, di più: il superamento del gap geografico nel nostro Paese può essere davvero una grande occasione di crescita, perché consentirebbe di affrontare anche le altre disuguaglianze che frenano la crescita, tra donne e uomini e tra giovani e adulti.La Destra fatica a capirlo, ma è per questo che abbiamo ottenuto la clausola nel Pnrr per dedicare il 40 per cento dei fondi al Sud. Quel Piano va attuato, gli amministratori locali ei governatori del Sud ascoltati. Gli Stati generali del Mezzogiorno sarebbero un grande segnale". Lo dice la senatrice napoletana del Pd Valeria Valente.