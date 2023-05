Ballottaggi: affluenza giù. Alle 12 alle urne un elettore su dieci A Marano aveva votato solo il 6 per cento degli aventi diritto

Affluenza del 10,23 per cento in Campania alle 12 per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Un'affluenza più bassa rispetto al primo turno, che nello stesso orario aveva visto andare al voto il 13,58 per cento degli aventi diritto. Maggior partecipazione a Scafati dove a mezzogiorno aveva già votato il 12,9 per cento, la partecipazione più bassa invece nei comuni del Napoletano, in particolare a Marano dove alle 12 si era recato alle urne meno di un elettore su 10 e cioè il 6,14 per cento degli aventi diritto.