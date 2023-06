De Luca: "Schlein? Brutta parola: radical chic senza chic" Commento del Governatore al termine del premio Troisi

"In questa stanza sono vietate le brutte parole": risponde cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla domanda dei cronisti su un eventuale invito a Schlein al premio Troisi, proprio al termine della conferenza stampa di presentazione della XXIII edizione del Premio. La battuta arriva poco dopo la pubblicazione di un post sulla pagina Facebook ufficiale di De Luca che ai piu' e' sembrato riferirsi proprio alla segretaria del Pd, nel quale scrive: "in politica, come nella vita, non c'e' nulla di piu volgare dei radical-chic senza chic". Ieri Piero De Luca, figlio del 'governatore' aveva affidato a una nota il suo rammarico per le scelte nell'ufficio di presidenza del Pd, sottolineando che si era"