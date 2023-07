Caputo: "Non possiamo più raccontare danni in agricoltura, dobbiamo prevederli" L'assessore regionale all'Agricoltura: "Ambiente e sostenibilità fondamentali per il futuro"

"Non possiamo più raccontare i danni che registriamo in agricoltura, ma non solo in agricoltura. Dobbiamo in qualche modo prevederli e anche gestire meglio le risorse che abbiamo a disposizione". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni, dove è intervenuto nel dibattito sulla revisione della direttiva sulla qualità dell'aria e sulle acque reflue. "Il tema dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, della necessità di assicurare qualità dell'aria, ma anche una gestione oculata delle acque reflue, penso sia fondamentale per il futuro dell'Unione europea", ha osservato Caputo, sottolineando "la necessità assoluta di procedere con grande determinazione" sui dossier ambientali "ma anche di tenere in considerazione anche le specificità territoriali". Nei giorni scorsi il tema della gestione del rischio è stato oggetto di una riunione tra i rappresentati locali di tutti i gruppi politici. "Stiamo lavorando in maniera coordinata per dare alla Commissione europea e alle istituzioni europee una motivazione per modificare l'approccio", ha evidenziato l'assessore.