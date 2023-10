Assolto il segretario di De Luca: certificata sua totale estraneità ai fatti Nello Mastursi venne coinvolto nell'inchiesta sulle presunte pressioni sul giudice Scognamiglio

"Oggi si chiude la vicenda giudiziaria di Nello Mastursi. Nonostante la prescrizione, la Corte d'Appello di Roma ha assolto il mio assistito per non aver commesso il fatto, certificandone la totale estraneità a condotte illecite".

Lo rende noto l'avvocato Felice Lentini, legale di Mastursi, attuale segretario particolare del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Mastursi nel primo anno di De Luca alla presidenza della Campania era capo della segreteria del presidente: venne coinvolto nell'inchiesta su presunte pressioni su un giudice per evitare che De Luca - condannato in primo grado nel processo sulla costruzione del termovalorizzatore di Salerno, poi assolto in appello - venisse sospeso da governatore in base alla legge Severino. Mastursi lasciò le sue cariche in Regione e anche nel Pd della Campania, venne condannato a un anno e mezzo in primo grado dal gup di Roma ed ora è stato assolto in appello. Mastursi è già tornato da tempo in Regione Campania come segretario particolare del presidente.