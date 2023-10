De Luca: se il Pd non cambia la Meloni governerà altri 20 anni Intervenuto su La 7 il governatore campano parla dell'yscita del suo libro "Nonostante il Pd"

"Il Pd deve parlare agli ultimi? E ci mancherebbe altro. Il Pd ha un radicamento nel mondo del lavoro e della povera gente. Ma il problema del Partito Democratico e che non possiamo agitare bandiere identitarie per poi verificare che il governo lo guidano gli altri. Non basta dire: 'Noi rappresentiamo gli ultimi'. Questo è il punto di partenza, ma poi bisogna parlare alla parte maggioritaria dell'Italia, Altrimenti Giorgia Meloni governerà per altri venti anni".

Così il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto in diretta durante la trasmissione televisiva di La7 "L'aria che tira". Rispondendo alle domande del conduttore David Parenzo, che ha ricordato il libro scritto dal presidente campano ("Nonostante il Pd. Fra partito fluido, Pnrr al palo, Sud tradito e passioni tristi", edito da Piemme), De Luca ha proseguito: "Dobbiamo affrontare argomenti mai toccati dal Pd, partendo dalla sburocratizzazione radicale del nostro Paese. Non è possibile vivere in un Paese nel quale ogni iniziativa positiva viene frenata da una palude burocratico-amministrativa-giudiziaria francamente sconcertante. Dobbiamo parlare ai ceti produttivi, alle imprese, una parola quasi scomparsa dal nostro linguaggio".

"Dobbiamo parlare di sicurezza, un bisogno umano primario- contnua De Luca - anche e soprattutto per la povera gente e per chi vive nei quartieri popolari. Dobbiamo affrontare i temi dei diritti civili, non in termini ideologici, arrivando a rompere anche con il mondo cattolico come accaduto in questi mesi e in questi anni. Dobbiamo parlare del sud, dove da un anno e due mesi non arriva un euro. Dobbiamo parlare di salario minimo, ma non in maniera ideologica. È chiaro che il Governo che non vuole cambiare niente. Noi dobbiamo pretendere il salario minino ma affrontando il tema con decisione, perché una proposta non meditata rischia ad esempio di fare saltare tutto il sistema dell'apprendistato, visto che i salari per gli apprendisti sono di 7 euro. Così si rischia di determinare un'esplosione del lavoro nero. Sono temi delicati, che vanno affrontati con grandi misure ed equilibrio, per sconfiggere chi non vuole fare niente".

Pd: De Luca, partito è distaccato da se stesso non da me



"Il Pd e De Luca sono distaccati? Credo che il Pd sia distaccato da sé stesso non da De Luca". Ha aggiunto presidente della giunta regionale della Campania.

"De Luca è stato eletto dai campani con il 70 per cento dei voti. Il problema è che il gruppo dirigente del Pd è fatto per l'80 per cento - salvo eccezioni rispettabilissime - da anime morte, che non rappresentano nulla né sul piano territoriale né sul piano sociale e spesso neanche dal punto di vista grammaticale e della sintassi. Un partito autorevole deve avere un gruppo che rappresenta qualcosa, non che rispetti equilibri tra correnti. Una democrazia solida ha bisogna di un'opposizione solida. Il Pd deve essere una grande comunità nazionale di militanti e amministratori, in grado di affrontare i problemi dell'Italia, Paese che conosce fratture sociali di vario genere. Un Paese in sofferenza che ha bisogno di grande partito e di una grande coalizione progressista e riformatrice".

Infine, un riferimento alla sua citazione sui tre passaporti della segretaria Elly Schlein ha spiegato: "Ho solo rilevato un dato di cronaca. Non è un delitto, ma io preferisco avere la sola cittadinanza italiana. In tanti altri Paesi del mondo, sarebbe difficile avere un leader politico con tre cittadinanze. Ma la mia è stata solo un'osservazione. Io la penso diversamente: nessuna tragedia, nessun delitto".

Vincenzo De Luca ha commentato il "caso Giambruno": "Questa vicenda i provoca solo grande tristezza. Esprimo la mia solidarietà umana a Giorgia Meloni. La Meloni è una donna impegnata in un lavoro politico importante e faticoso".

"Dico una cosa che forse lei non si aspetterebbe: una donna impegnata in questa attività fa fatica a trovare da parte degli uomini la solidarietà e l'attenzione necessaria. Quando siamo impegnati noi maschi nell'attività politica pretendiamo sempre la solidarietà, l'attenzione e la vicinanza delle donne che ce la danno il più delle volte".

"La verità è che siamo ancora un po' miserabili noi uomini - continua De Luca- e facciamo fatica a capire anche la fatica, l'impegno, lo stress che ha una donna impegnata in politica". "Per il resto Giambruno non è Monica Bellucci. Abbiamo già tanti problemi nel mondo".