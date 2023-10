Reddito cittadinanza. De Luca: "Mandare gente a casa per sms è indegno" "Serve una riforma, ma quei modi indegni di Paese Civile. Campania subisce tradimento del Sud"

"La Campania subisce quello che io ho chiamato il tradimento del Sud, come e' del tutto evidente. Continuiamo a perdere popolazione residente in Campania , perfino dal '21 al '22 abbiamo perso 100mila abitanti. Continuiamo a essere una regione in grandissima sofferenza per quanto riguarda il livello complessivo di occupati nella nostra regione, rimane pesante il dato della disoccupazione femminile e, dunque, dobbiamo essere davvero preoccupati per il nostro futuro. A dirlo e' il presidente della Regione Campania , Vincenzo De Luca, a margine di un'iniziativa. "Le misure prese dal Governo sono un ulteriore danno per il Mezzogiorno d'Italia", sottolinea il 'governatore', secondo il quale "la vicenda che ha riguardato il bonus di 382 euro e' stata una cosa, francamente, scandalosa e sconcertante. Cioe', abbiamo avuto la meta' degli aventi diritto ai 382 euro sotto i 15mila euro Isee che non ha avuto assolutamente nulla. Abbiamo scaricato tensioni e problemi sull'Inps, sui Comuni e quant'altro". "Stesso discorso - aggiunge De Luca - per il reddito di cittadinanza. Sono tra quelli che ritengono che sia necessaria una riforma profonda, ma inviare un sms con cui mandare a casa la gente e' qualcosa di indegno in un Paese civile".