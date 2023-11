De Luca: "Un Governo di dilettanti allo sbaraglio ricatta il Sud" "Vogliono tagliare pensioni ai medici, tolgono fondi e la Meloni passeggia per il mondo"

Una bocciatura senza appello della manovra arriva dal governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento settimanale del venerdì sui social. "Come al solito - spiega De Luca - sulla legge finanziaria grandi promesse, grandi annunci, ma di quegli annunci non c'è nulla. C'è solo una cosa vergognosa, hanno avuto il coraggio di ipotizzare un taglio delle pensioni dei medici del 25 -30%.Cose da pazzi, i medici stanno pensando di scapparsene dal sistema sanitario pubblico, siamo alla follia, veramente dilettanti allo sbaraglio. La mia solidarietà ai medici di questo Paese. Per il resto aumenta l'Iva sui pannolini e sui prodotti intimi Hanno preso un'unica misura importante, al di là delle scemenze, e cioè la riduzione del cuneo fiscale ma ovviamente tutto quello che stanno proponendo è finalizzato alle elezioni europee e non cambia niente. busta paga, cosa ovviamente positiva, con una doppia critica. La prima che vale solo per un anno, il 2024, non è una misura strutturale e questo significa che non ci sarà un aumento dei consumi. La cosa più grave è che questa riduzione avviene facendo nuovi debiti, 15 miliardi di debito pubblico in più, qualcosa di sconcertante. Ecco perché al di là delle autoesaltazioni e delle celebrazioni siamo a zero". "Non ci sono parole - ha concluso De Luca la sua analisi - per descrivere quello che stanno combinando con questo governo. In attesa che Meloni esca dal set cinematografico e torni con i piedi per terra e alla vita reale, bisognerà combattere contro questa legge di bilancio, contro scelte che toccano davvero la carne viva del popolo italiano"

Non vi dico nulla sugli atti di vera e propria delinquenza politica che stanno consumando a danno del Sud. Questo governo sta ricattando il Sud, e le regioni del Sud, togliendo risorse essenziali per i territori e destinate a viabilità, emergenze, sviluppo, cultura. bloccato: oltre 20 miliardi di euro dei fondi di Sviluppo e Coesione". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento settimanale sui social. “Ci sono centinaia di Comuni che non hanno un euro da investire – ha sottolineato il governatore – e che attendevano quei soldi. Per quel che riguarda la Campania parliamo di 500 milioni di euro destinati alla viabilità dei comuni. Delinquenza politica e centralizzazione – osserva De Luca - perché pensano di fare clientela politica da Roma in una guerra spietata dentro la maggioranza. Alla fine si incarteranno e faranno affondare l'Italia in una palude burocratica inimmaginabile".

"Ho la sensazione che il Presidente del Consiglio Meloni è come se si muovesse su un set cinematografico, come se fosse dentro un mondo tutto suo, un mondo fantastico con poche connessioni con la vita reale e con le persone in carne e ossa" . Lo ha detto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento settimanale sui social in un passaggio del suo intervento dedicato alla politica interna. «Vediamo la Meloni viaggiare per il mondo - ha sottolineato il governatore campano - andare ovunque senza che si possa dire che questi viaggi hanno prodotto l'ombra di un risultato concreto. Tempo fa c'é stata a Londra una riunione internazionale sull'intelligenza artificiale. . L'unico presidente del Consiglio dell'Europa Occidentale presente era la Meloni. Mi permettei di suggerirle di pensare di più ai problemi dell'Italia come fanno francesi, spagnoli e tedeschi. Va bene un sistema ampio di relazioni internazionali - ha aggiunto - ma la sensazione è che cominciamo a diventare un elemento di folklore.Quando parliamo di risultati - ha rincarato la dose De Luca - stiamo a zero, a cominciare dai migranti dove stiamo sotto zero e non si è mossa una foglia nonostante le passeggiate con Ursula Von der Leyen"