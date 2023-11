De Luca, prove di disgelo con Conte: "Ma il campo largo non sia camposanto" L'ipotesi di un'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle

"Io sono un po' all'antica, sono un po' in difficoltà con le nuove terminologie. L'importante è che non andiamo verso il camposanto, perché quello non sarebbe produttivo per l'Italia". Vincenzo De Luca commenta con ironia le parole scandite ieri da Giuseppe Conte a Napoli, che aveva parlato di "campo giusto" a proposito dell'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle.

"Io parlerei sempre in termini molto più semplici, di alleanze politiche. Alleanze, coalizioni, sono cose che si capiscono. Perché questa definizione dei campi rinvia a un linguaggio della sinistra 'pipi', radical chic, senza chic", il De Luca-pensiero.