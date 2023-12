Pa: Pd, governo segua esempio Campania per graduatorie concorsi 120 assunzioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell'ASL NA 1 Centro,

"Grazie alle 120 assunzioni disposte dalla Giunta della Regione Campania guidata da Vincenzo De Luca, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell'ASL NA 1 Centro, un’iniezione di personale fortemente motivato e qualificato consentirà di rafforzare la macchina amministrativa regionale, potenziare i servizi alle cittadine e ai cittadini e dare un'opportunità di futuro ai nostri giovani. La dimostrazione plastica del fatto che la battaglia che stiamo conducendo come Partito Democratico in Parlamento per lo scorrimento integrale e la proroga delle graduatorie in scadenza, è la via più veloce ed efficace per offrire subito, a tutta la pubblica amministrazione, le nuove energie di cui ha immediatamente bisogno per colmare le carenze di personale. Rinnoviamo per questo il nostro appello al governo di raccogliere la richiesta che unitariamente sindacati, comitati e forze di opposizione stanno portando avanti e intervenire al più presto. Il governo segua l’esempio della Campania per mettere tutte le Regioni, amministrazioni e agenzie, nelle condizioni di poter assumere subito tutte le persone che hanno già superato un concorso pubblico e attendono da troppo tempo di poter offrire il proprio contributo". Lo scrivono in una nota i deputati Pd Andrea Casu, Piero De Luca, Marco Sarracino, Arturo Scotto e Simona Bonafè.