Trasporti, Nappi (Lega): De Luca spara balle, siamo fermi ai Borbone Il duro attacco del capogruppo di Salvini in Regione

"Imperterrito nell'annunciare nuovi falsi primati, De Luca continua a sparare balle anche sui trasporti. Con tutte le risorse economiche che la Regione, durante gli oltre otto anni della sua amministrazione, ha ricevuto dal Governo nazionale e dall'Unione europea, in Campania dovremmo viaggiare come a Tokyo, invece siamo rimasti ai tempi della Napoli-Portici, prima ferrovia d'Italia. Quello sì che fu un primato ma eravamo sotto i Borbone, quasi 185 anni fa". Lo afferma in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.