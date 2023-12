Gli spostano la sedia e il Presidente De Luca cade a terra L'incidente durante il brindisi di fine anno. Lui ironizza e se la prende con i "portaseccia"

Diciamo subito che il presidente De Luca non si è fatto nulla. Ha la tempra forte lui, anche contro i “portaseccia” contro i quali spesso e volentieri rivolge i dovuti scongiuri. Ma sono in tanti quelli che in queste ore, nel guardare il video, diventato subito virale, in cui il governatore cade a terra dopo che un incauto steward gli ha spostato improvvisamente la sedia, sorridono pensando “E chi lo distrugge lo sceriffo!”.

E' accaduto durante il brindisi di fine anno alla Regione Campania. Il Presidente si alza un attimo spostandosi di qualche metro dalla sua postazione, poi torna alla sua sedia ma nel frattempo un inserviente l'ha portata via senza avvertire, e Vincenzo De Luca si siede nel vuoto rovinando a terra. Subito soccorso dai presenti il governatore si rialza scherzando sull'episodio con la consueta ironia e se la prende con i “portaseccia”, poi invita a fare il brindisi e va avanti come se nulla fosse accaduto.

C'è chi già prefigura il prossimo sketch di Crozza, e chi ironizza sulle "poltrone" che scompaiono improvvisamente in Regione Campania, pensando al terzo mandato e alla sedia che in tutti i modi tentano di sottrarre allo sceriffo in vista delle prossime elezioni.

Una cosa è certa: “Il presidente sta bene, per fortuna, solo un piccolo incidente che può capitare”, rassicurano dal suo staff.