Elezioni Europee, l'ex deluchiana Palmeri candidata per Forza Italia Porte girevoli nel centrodestra, Patriciello lascoia gli azzurri e passa con la Lega

E' stata tra i fedelissimi di Vincenzo De Luca alla Regione Campania, ma oggi per Sonia Palmeri inizia un nuovo percorso politico. L'ex assessore al lavoro e alle risorse umane entra ufficialmente in Forza Italia con la benedizione del presidente Tajani, ed è pronta alla sfida delle elezioni Europee che si terranno in primavera. La squadra dei candidati azzurri sarò capeggiata dal capo delegazione uscente Fulvio Martusciello. In campo anche Isabella Adinolfi e Lucia Vuolo.

Porte girevoli nel centrodestra, per un nuovo ingresso in Forza Italia, un altro lascia: si tratta di Aldo Patriciello, storico eurodeputato di Forza Italia e fedelissimo di Berlusconi che lascia il partito per andare con Salvini nella Lega che probabilmente lo ricandiderà alle elezioni di primavera insieme all'uscnte Valentino Grant già coordinatore del partito in Campania. E sempre per la Lega è pronto a scendere in campo l'ex Rettore dell'Università di Salerno, Aurelio Tommasetti.

Per Fratelli d'Italia, al netto della capolista Giorgia Meloni in tutte le circoscrisioni, dovrebbe essere candidata alle Europee l'irpina Ines Frongillo già vice coordinatrice del partito insieme al vice coordinatore regionale Alberico Gambino.