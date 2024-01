De Luca: "Meloni di tutto ha parlato tranne che di Sud e Sanità" Il governatore: "Questo Governo sta massacrando il Sud"

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca , nel corso del consueto appuntamento social settimanale, ha espresso la solidarietà all'infermiera aggredita ieri a Castellammare di Stabia . "Non è possibile che il nostro personale debba andare a lavorare come se andasse in trincea", ha proseguito ancora auspicando un intervento del Governo con l'aumento delle pene nei confronti di coloro che commettono fatti di violenza.

Sud e Sanità: grandi assenti

Governo bacchettato però per le mancanze su Sud e Sanità: " "Il Sud e la sanità sono stati i grandi assenti della conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri". Ha proseguito De Luca affermando che Meloni ha "ragione quando osserva che non ci sono stati i disastri che le opposizioni prevedevano al momento dell'insediamento del suo governo", ha detto De Luca ma "bisogna capire perché". "Ma le previsioni erano legate a quello che dicevano le opposizioni prima del voto - ha proseguito - ma una volta al Governo hanno fatto scelte in linee con il governo Draghi". De Luca ha detto: "i disastri non ci sono stati perchè hanno fatto quello che avrebbe fatto Mario Draghi ed è questo un fatto positivo". Il governatore della Campania ha osservato che l'Italia non ha "aumentato di una virgola i salari" ed oggi stiamo parlando della "riduzione dei salari e le pensioni sono diminuite nel loro potere di acquisto". "Questo governo sta massacrando il Sud e la Sanità pubblica", ha proseguito De Luca ricordando che in merito all'accordo di coesione la Campania ha già fatto tre diffide per avere i soldi dei fondi di sviluppo e coesione che servono per fare opere importanti. "Meloni ha aggiunto un'altra cosa grave ed è quella della capacità di spesa delle Regioni che non centra nulla con lo sblocco dei fondi", ha detto De Luca dicendo che bisognerebbe spiegare alla Meloni che "gli apparati pubblici sono sottodimensionati", soprattutto in merito ai Comuni che sono le prime stazioni appaltanti. "In Campania abbiamo un livello altissimo di spesa dei fondi", ha detto ancora il governatore.

100 milioni per bretella ospedaliera in tangenziale

La Regione Campania ha stanziato 100 milioni per la realizzazione di una nuova bretella di collegamento con la tangenziale per decongestionare la zona ospedaliera di Napoli. Si tratta di un'opera di 4 chilometri, quasi tutti in galleria. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca . Uno degli svinvoli previsti della nuova bretella sarà realizzato a Chiaiano. L'obiettivo, ha spiegato, è quello di rendere più fluido il traffico nella zona ospedaliera.

Sanità? Sull'orlo del disastro

"La sanità pubblica nel nostro Paese è sull'orlo del disastro. Le prestazioni private dai cittadini ammontano a 40 miliardi di euro. I tre miliardi stanziati dal Governo per la riduzione delle liste di attesa sono una grande palla. Il problema è che c'è una grande carenza drammatica di personale" . Lo ha denunciato il presidente della Giunta della Campania, Vincenzo De Luca , che nel corso dell'incontro sociale del venerdì ha proposto di utilizzare da subito i giovani medici con contratti a tempo indeterminato e di aumentare di mille euro gli stipendi dei medici del pronto soccorso , consentendo loro di andare prima in pensione. Intanto in Campania si procederà allo scorrimento delle graduatorie e poi si potrebbe indire un concorso unico (con tutte le Asl e le aziende ospedaliere regionali) per il settore dell'emergenza. Nel frattempo in Campania "si sta procedendo alla stabilizzazioni dei dipendenti". Ci sarà a breve la stabilizzazione di circa 90 dipendenti che però "vanno a coprire quelli che vanno in pensione". "Noi siamo tra gli ultimi Paesi per i fondi stanziati per la sanità", ha detto ancora ritenendo che "con queste risorse la sanità è destinata al disastro". "In tutta Italia cìè una emergenza drammatica legata alle liste di attesa e ai pronto soccorso ma in Campania stiamo facendo dei miracoli", ha aggiunto il Governatore ricordando che "ci sono diecimila dipendenti in meno". "Risponderemo colpo su colpo a quelli che fanno sciacallaggio persino sulla sanità", ha osservato che "la mobilità passiva è stata ridotta di circa 80 miioni". "Noi dobbiamo fare sulla sanità un'operazione verità - ha concluso - ma intanto cacciate i soldi. Verdemo se in Campania arriveranno le stesse risorse medie destinate ad altre regioni"

Dimensionamento: accolto 90 per cento nostre osservazioni

Sul dimensionamento scolastico è stato accolto "il 90 per cento delle nostre osservazioni". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca , specificando che sono state recuperate 21 istituzioni scolastiche che in una prima stesura erano state cancellate. "Abbiamo fatto un lavoro attento dialogando con sindaci e dirigenti - ha proseguito - le nostre indicazioni provenienti dai territori". De Luca ha detto di aver ricevuto nella giornata di ieri una telefonata del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, che "dava atto di una battaglia fatta con tenacia ma anche senso delle istituzioni e con senso di responsabilità. Abbiamo fatto battaglie per tutelare le scuole ed il personale. E' stato un atto di cortesia del ministro e di questo gli diamo atto". "Anche qui possiamo dire di aver ottenuto - ha aggiunto il Governatore - un risultato significativo. Non è il 100 per cento ma abbiamo ottenuto il 90 per cento di quello per il quale ci siamo battuti"