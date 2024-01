Arresti Pozzuoli, la Lega: Cerchio di potere nel Pd, si faccia subito chiarezza Valentino Grant sull'inchiesta giudiziaria che ha portato agli arresti di Oddati e Figliolia

Notizie di arresti a Pozzuoli, una nuova inchiesta giudiziaria con accuse gravissime su appalti e corruzione a ex dirigenti e amministratori del Partito Democratico. Chiediamo sia fatta chiarezza immediatamente". Così in una nota Valentino Grant, europarlamentare della Lega."Confidiamo nel lavoro dei magistrati - aggiunge - per fare luce su una vicenda inquietante che, secondo l’accusa, sembra ipotizzare un cerchio di potere e collusione che frena lo sviluppo e la sana competizione nella nostra regione. Un cerchio che va spezzato al più presto a cominciare dalle prossime elezioni europee. I cittadini e le imprese campane meritano di più”, conclude Grant.