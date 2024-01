Spesa fondi europei, la Regione smentisce il ministro Sangiuliano: siamo all'81% L'Autorità di Gestione: dichiarazioni false e diffamatorie

"In relazione a dichiarazioni del Ministro della Cultura secondo cui la Campania avrebbe speso "solo il 37% dei fondi europei", l'Autorità di Gestione smentisce tale affermazione, che non ha fondamento". Così in una nota l'autorità di gestione dei fondi europei della regione Campania. "La spesa certificata della Regione Campania per il POR-FESR 2014/2020 è dell'81%, con già il 110% di spesa sostenuta, in overbooking. La cifra del 37% indicata dal ministro è falsa e diffamatoria in relazione all'enorme lavoro e ai risultati raggiunti, apprezzati peraltro dall'Unione Europea" conclude la nota.

Le dichiarazioni a cui fa riferimento la Regione Campania soo state rese questa mattina a margine della visita al liceo 'Francesco Sbordone' di Napoli.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo a una domanda sul tema del regionalismo differenziato ha sottolineato "Piuttosto mi iscrivo al meridionalismo di Giustino Fortunato, che era piuttosto severo con i suoi concittadini. Dobbiamo avere la capacita' di fare: ho letto che dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2021 abbiamo speso solo il 37%. Mi rammarico, avremmo dovuto spendere il 100%, come ho fatto io al ministero".