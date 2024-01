Regionali, Sangiuliano chiude a ipotesi candidatura: "Non corro contro De Luca" "Lavorerò al ministero fino al 2032"

- "Non sarò il candidato alla Regione CAMPANIA , sarò fino al 2032 al lavoro al ministero, nel primo e anche nel secondo governo Meloni". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando le indiscrezioni su un suo possibile interesse a correre per le Regionali del 2025, intervenendo al congresso di Fratelli d'Italia in svolgimento a Firenze.