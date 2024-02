I centristi si organizzano: nasce il gruppo Azione Per in Consiglio Regionale La nuova formazione sarà presentata lunedì 12 febbraio da Carlo Calenda e Ettore Rosato

Nasce un nuovo gruppo polotico in seno al Consiglio regionale della Campania. La nuova formazione,“Azione- PER” che sarà presentata lunedì 12 febbraio da Carlo Calenda e Ettore Rosato, conta già 4 consiglieri ed è tra le più grandi in Consiglio Regionale: sono Giuseppe Sommese (Segretario regionale di Azione), Pasquale Di Fenza, Raffaele Pisacane e Salvatore Aversano.

“Azione e Per hanno l’obiettivo ambizioso di aggregare tutte le forze moderate e civiche di ispirazione liberale, riformista, popolare e repubblicana dentro un vero progetto politico nazionale di ispirazione europeista, per spezzare il bipopulismo rissoso che da oltre un trentennio impedisce il governo vero dei problemi del Paese. Queste forze rappresentano l’area elettorale più consistente anche a sostegno del Governo regionale, delle amministrazioni dell’area metropolitana e della città di Napoli. A questo mondo, che rappresenta la maggioranza degli elettori, intendiamo dare voce, rappresentanza e forza. Con questo spirito, con la consapevolezza che i partiti sono fatti di persone e che queste persone sono unite da valori comuni e dall’amore per la propria terra, lunedì prossimo formalizzeremo la nascita del nostro comune progetto politico, con uno sguardo certamente rivolto alle prossime elezioni europee e regionali della Campania, ma con l’ambizione di andare oltre”.