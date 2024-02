Scontro Meloni-De Luca, Misiani (Pd): "Sull'autonomia il governatore ha ragione" Al di là dell'attenzione stilistica sui toni"

"Al di là dell'attenzione stilistica sui toni del presidente De Luca che non sono una novità... sulla sostanza del problema De Luca ha assolutamente ragione. Sia per quanto riguarda il progetto di autonomia differenziata, che per quanto riguarda la faccenda dei fondi Fsc". Queste le parole del senatore Antonio Misiani del Partito Democratico, ad Agorà Rai Tre, condotto da Roberto Inciocchi, con riferimento alle dichiarazioni del governatore della Campania De Luca.