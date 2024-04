"Tavolo sui disagi della sanità in Campania? Non ci sono neppure le sedie!" Muscarà: "La Giunta aveva promesso un confronto: sono passati due mesi"

“In data 23 febbraio 2024 si tenne un incontro in Giunta Regionale, in occasione della Manifestazione Regionale per il diritto alla Salute, tra una delegazione del Comitato e i dirigenti Trama e Marzano in luogo dell’assessore alla Sanità e del governatore De Luca. La Giunta – ha scritto in una nota la consigliera indipendente Muscarà - aveva promesso che avrebbe istituito un tavolo di confronto sulle tematiche generali di cui soffre la Sanità in Campania, al fine di ricercare, nell’immediato, soluzioni possibili per diminuire lo stato di disagio in cui versano i Lavoratori del Settore ed i cittadini, costretti alle lunghissime liste sanitarie di attesa, ai disagi dei viaggi della salute e alla carenza di concrete opportunità per l’Assistenza Domiciliare Integrata. Per questo ho invitato, tramite PEC, il Presidente della Giunta della regione Campania, la Direzione Generale per la Tutela della salute e la Commissione Regionale Sanità Campania ad attuare quanto promesso, proprio perché, dopo quasi due mesi ‘di quel tavolo non si intravedono neanche le sedie’ – conclude Muscarà”.