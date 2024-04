"Le balle di De Luca": Fratelli d'Italia lancia la sfida al governatore Presentato alla Camera il dossier su quelle che i meloniani definiscono le "bugie" del presidente

La sanità, ma non solo: anche le spese per le sagre e gli eventi ed i ritardi nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Europa. Si accendono i toni del dibattito politico ed in particolare tra Regione e Governo.

Alla Camera il gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia ha presentato l'opuscolo con "le balle del governatore", come sottolineato dagli esponenti meloniani. All'interno, quelle che vengono definite le inefficienze del presidente della Campania nell'amministrazione di Palazzo Santa Lucia.

I volantini saranno distribuiti con una serie di gazebo informativi a Napoli e negli altri territori della Campania, hanno fatto sapere gli esponenti di Fratelli d'Italia.