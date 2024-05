Salvini: "De Luca ha paura dell'autonomia: perderebbe la maschera" "Se le cose non funzionano non è colpa dell'autonomia, è colpa sua che non sa fare suo lavoro"

“De Luca ha paura perché con l'autonomia perde la maschera e se le cose non funzionano a Napoli oa Salerno non è colpa della sfortuna, dell'oroscopo o di Salvini, ma è colpa sua che non sa fare il suo lavoro. Se le cose oggi non funzionano a Napoli o a Caserta non è colpa di Salvini, ma di chi governa a Napoli o a Salerno da decenni. Il signor De Luca si metta l'anima in pace”, ha spiegato il vicepremier Salvini, a margine della visita alle case Aler di via Salomone a Milano, in risposta al governatore della Campania De Luca che ha critico la riforma dell'autonomia differenziata.