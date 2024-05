Tagli Pnrr ai Comuni: "A rischio opere essenziali e opere pubbliche" Il vicepresidente nazionale Anci: "Sindaci lasciati soli: erogano sisma bonus al Centro e a Sud no"

"Siamo preoccupati perché ci sono tante opere pubbliche o servizi essenziali a rischio. I sindaci vengono lasciati soli ad affrontare i problemi quotidiani delle persone". A dirlo, Ciro Buonajuto vicepresidente nazionale dell'Anci e sindaco di Italia Viva a Ercolano (Napoli) in merito alle dichiarazioni della segretaria Pd Elly Schlein che, questa mattina, ha definito 'molto gravi' i tagli che il Governo sta facendo ai Comuni. "Il Governo metta al centro della propria agenda il problema dei Campi Flegrei e della zona rossa del Vesuvio. Servono risorse adeguate per affrontare i problemi" spiega Buonajuto "La cosa incredibile è che per le aree del Centro è stato erogato il sisma bonus, per il Sud il Governo ribadisce il suo no. Noi rilanciamo la richiesta già fatta perché ci pare intollerabile questa disparità di trattamento E' sconvolgente ascoltare il Governo che continua a ripetere l'invito agli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei a lasciare i territori. Ricordo che per andarsene servono risorse e disponibilità finanziarie. Ma davvero qualcuno può immaginare un esodo di massa da quei territori? Non si può immaginare di prendere mezzo milione di persone Per poi andare dove?" E concludono: "È evidente che bisogna fare contemporaneamente un intervento di messa in sicurezza sismica degli edifici. Il sisma bonus serve a questo. Chiediamo quello che si fa nelle aree terremotate di tutto il Paese, non si capisce perché in Campania non ci deve essere un intervento importante del Governo e della Protezione Civile nazionale, anche sul piano finanziario".