Meloni: "Io insultata da De Luca, mi aspettavo più coraggio da Schlein" "Il suo silenzio si commenta da sè. Video? Lo rifarei altre cento volte"

"Sono stata insultata, e mi sono semplicemente difesa. Ed e' vergognoso il silenzio della sinistra, che non ha ritenuto di dire una mezza parola quando il presidente della Regione Campania mi ha insultata e che ora si scandalizza perche' ho osato difendermi. E si commenta da se' il silenzio della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che anche in quest'occasione non ha dimostrato il coraggio che ci si aspettava da lei, come leader di partito ma anche come donna, di condannare quello che e' successo e di prendere le distanze da De Luca". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al 'Tempo'. "Rifarei quello che ho fatto cento volte, non solo per me ma anche per tutte quelle donne che bulli e gradassi di ogni genere pensano di poter insultare liberamente. Io penso che una donna che viene insultata abbia il diritto di reagire. E mi piacerebbe sapere se la sinistra e' d'accordo con me o se ha un'altra concezione della parita' tra uomo e donna", ha sostenuto.