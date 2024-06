De Luca a Roma: "Premierato? Meloni non vincerà referendum" Il Governatore: "Italiani non hanno voglia di mettere il paese in mano a...non dico brutte parole"

''Meloni non vincerà il referendum sul premierato. Gli italiani non voglia hanno di mettere in mano il Paese a… non dico brutte parole''. Così il presidente della regione Campania, Vincenzo DE LUCA , arrivando alla manifestazione a Santi Apostoli.

"Noi siamo arrivati ??4 mesi fa in piazza, siamo venuti qua a Roma contro l'autonomia in questa versione che spacca l'Italia. E per lo sblocco dei fondi di coesione che sono tuttora bloccati. Siamo qui di nuovo, lottiamo Oggi vedo più consapevolezza poi le alleanze si fanno sui programmi e ancora non ci siamo". Così il presidente della regione Campania, Enzo De Luca , arrivando alla manifestazione delle opposizioni a difesa dell'unità nazionale e della Costituzione a Santi Apostoli a Roma.