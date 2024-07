De Luca: "Meloni a Napoli? Non lo so, io aspetto ancora i fondi Fsc" "Già perso un anno di tempo"

"Non so quando viene Meloni a Napoli, non ho notizie in merito. Noi siamo solo in attesa che quest'anno di tempo perso sulla firma del Fsc abbia fine, tutto qui. Già la perdita di un anno determinata dal governo ha scaricato sui nostri imprenditori prezzi pesanti". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, commentando a margine dell'incontro con WeBuild la visita a Napoli del premier Giorgia Meloni prevista per lunedì a Bagnoli. De Luca ieri aveva chiesto ai sindaci di dare vita a una delegazione per protestare con il governo per la mancata firma del Fondo di sviluppo e coesione per la Campania.