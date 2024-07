Cerreto (Fdi): "Campania ultima in tutto grazie a De Luca" "Il Governo ha già deliberato 1,8 miliardi di fondi, ma lui sfida Fitto con arroganza"

"Le affermazioni quotidiane, ormai, deliranti del governatore De Luca iniziano a preoccupare e non poco. Sarà forse colpa del caldo, ma De Luca sta completamente tergiversando la realtà della Regione Campania . Ultima in tutto ed è lui a governarla da quasi 9 anni. È stato incapace di presentare progetti e piani per firmare un accordo, mentre le altre Regioni si sono allineate". Così, in una nota, il deputato campano Marco Cerreto di Fratelli d'Italia. "Con la spavalderia sfida il Governo Meloni e l'operato del ministro Fitto e nonostante la sua totale incapacità amministrativa ai danni dei cittadini campani, il governo ha già deliberato 1,8 miliardi di euro per Bagnoli, Campi Flegrei e completamento delle opere dei comuni non termina entro il 2023 - spiega - La sua irresponsabilità sta portando la Campania in un baratro senza fondo e l'atteggiamento arrogante e poco istituzionale lo sta allontanando dai colleghi del suo partito come il sindaco di Napoli e altri sindaci che non condividono e non si riconoscono nella sua politica. De Luca vuole un confronto con il ministro Fitto? Avrebbe dovuto invece averlo con se stesso ed avere l'umiltà e il coraggio di chiedere scusa ai campani per il male che ha fatto ad una Regione che da sola, per tutte le bellezze architettoniche e paesaggistiche che possiede, potrebbe vivere di turismo, cultura e non essere seconda a nessuno ed invece la troviamo sempre più in basso nelle classifiche. Grazie De Luca!".