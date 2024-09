De Luca: "Il Governo ha perso i freni inibitori" "Si è persa la dignità delle istituzioni. Intrecci imbarazzanti con vicende private"

Intervistato sul Foglio da Claudio Cerasa, il governatore della Campania , Vincenzo De Luca, fa un punto sul governo: "Quello che mi colpisce è un po' la perdita di freni inibitori, per così dire, da parte del governo. Quello che in altri periodi avrebbero rappresentato motivo di scandalo o di polemica o di manifestazioni di massa, in questi due anni non ha prodotto niente E' come se l'Italia sia stata narcotizzata democrazia vive anche di dialettica. E' l'esercizio di critica nei confronti del potere Per l'amor di Dio, senza posizioni ideologiche, senza strumentalizzazioni. Quando si arriva al punto di perdere la dignità delle istituzioni credo sia doveroso intervenire. Si dice che stiamo parlando di vicende private… le vicende private sono quelle che si svolgono tra le mura domestiche, sono quelle che non hanno connessione con le responsabilità pubbliche. Ma se c'è un intreccio così evidente e così imbarazzante con le responsabilità pubbliche, allora queste non sono più vicende private. Sono cose che vanno affrontate. Sapendo che sono state violate delle regole elementari di civiltà istituzionale e democratica", conclude De Luca.