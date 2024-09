Fico: In Campania 180mila firme contro l'autonomia "Risultato ottenuto in pochissime settimane: la gente non vuole secessione mascherata"

"Più di 180mila firme nella sola Campania contro l'autonomia differenziata. Un risultato ottenuto in pochissime settimane, che dimostra come il fronte ampio che non vuole questa secessione mascherata sia molto ampio. Un fronte politico ma non solo: associazioni, comitati, sindacati e tante realtà in questi mesi sono stati in prima fila per dire no al disegno di legge Calderoli. È una battaglia che è solo all'inizio. Il nostro obiettivo è quello di abrogare questa legge pericolosamente voluta da partiti che vogliono solo fare propaganda e che danneggerebbe tutto il Paese, la sua unità nazionale e la sua coesione sociale". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Comitato di garanzia del M5S ed ex presidente della Camera, Roberto Fico.