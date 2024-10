Autonomia, Fedriga: "Basta menzogne, il Sud deve ambire a questa riforma" "Non piace a governatori che non vogliono responsabilità, ma i cittadini sono all'altezza"

"Profonda solidarietà dal Friuli Venezia Giulia a Matteo Salvini che semplicemente per aver fatto rispettare la legge oggi è sotto un processo per il quale tutto il paese doversi opporsi". Lo ha detto il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo dal palco di Pontida per la festa della Lega. "Siamo qui come regione a statuto speciale per testimoniare che in mezzo al mare di menzogne raccontate sull'AUTONOMIA differenziata che spacca il pase, noi siamo la testimonianza che l'autonoma migliora i servizi ai cittadini, dà delle risposte al paese e dà delle responsabilità a chi governa" ha aggiunto " dobbiamo ridare responsabilità ai territori, sono più che convinto che il Mezzogiorno sia all'altezza dell'AUTONOMIA, i cittadini del Mezzogiorno devono ambire all'AUTONOMIA"