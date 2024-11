Terzo mandato, Schlein boccia De Luca: "Pd contrario, si adegui" La segretaria Dem sconfessa l'iniziativa del governatore campano

"Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono, ma il Partito Democratico non sosterrà governatori uscenti per un terzo mandato".

Elly Schlein boccia pubblicamente De Luca: ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, la segretaria Dem sconfessa l'iniziativa del governatore della Campania.

Il braccio di ferro diventa sfida aperta, con il Pd diviso tra Roma e Napoli e due visioni mai così distanti.

In aula in consiglio regionale la resa dei conti che apre nuovi scenari non solo all'interno del Partito Democratico ma anche nella coalizione di centrosinistra.