De Luca ai giovani di Caivano: "Camorra porta solo carcere e morte" Il governatore a Caivano per presentare l'ecosistema educativo per l'area Nord di Napoli

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un messaggio forte e chiaro ai giovani durante un incontro con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale "Milani" di Caivano. Nel contesto della presentazione dell'Ecosistema Educativo per l'area Nord di Napoli, De Luca ha sottolineato l'importanza di fare scelte consapevoli per il futuro, avvertendo i ragazzi contro i pericoli legati alla camorra e a comportamenti devianti.

Il monito contro la camorra e la violenza

"Ai giovani dico di non farsi trascinare in comportamenti stupidi", ha esordito De Luca, facendo riferimento all'influenza negativa della criminalità organizzata. "Con la camorra due sono gli esiti: il carcere o la morte. Non ci sono alternative. Non pensate di andare avanti per 6 mesi o un anno, prima o poi arriverete a queste due conclusioni", ha aggiunto il governatore, lanciando un avvertimento deciso a tutti quei ragazzi che potrebbero essere tentati da strade pericolose.

Nel suo discorso, De Luca ha anche voluto sottolineare l’importanza della forza interiore, smentendo l’idea che farsi coinvolgere in atti di violenza o in comportamenti rischiosi possa essere un segno di "forza". "Non vi fate trascinare da pasticche e coltelli, altrimenti non siete forti, siete stupidi", ha concluso il presidente della Regione, ribadendo l’importanza di scelte responsabili e di un comportamento sano.

Le problematiche di Caivano: fondi e riqualificazione urbana

Oltre al messaggio educativo, De Luca ha affrontato anche le problematiche che affliggono Caivano e le azioni in corso per migliorare la situazione sociale ed economica del territorio. "Non ci siamo dimenticati di Caivano passate le elezioni europee, come sembra aver fatto qualcun altro", ha dichiarato con fermezza, riferendosi ai 40 milioni di euro stanziati inizialmente per la zona. "Abbiamo appreso che 30 milioni di questi fondi sono scomparsi nella proposta di Legge di bilancio", ha lamentato il governatore, ma ha assicurato che la Regione andrà comunque avanti con i suoi progetti.

Progetti di riqualificazione e sviluppo

In merito agli interventi concreti per il miglioramento del quartiere, De Luca ha annunciato che la Regione, insieme ai commissari di Caivano, sta lavorando per approvare un importante progetto di riqualificazione urbanistica del Parco Verde, una delle zone più problematiche della città. "Più tardi, in giunta, approveremo la presa d'atto di questo programma, che prevede una variante urbanistica", ha spiegato il presidente della Regione.

Non solo il Parco Verde: "Stiamo anche preparando un altro progetto per un quartiere di edilizia popolare che sarà completamente riqualificato", ha aggiunto, con l'intento di risollevare l'area nord di Napoli attraverso interventi di rigenerazione urbana e sociale.

Un impegno costante per l'area Nord di Napoli

De Luca ha ribadito l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla periferia di Napoli e sull'area di Caivano, un territorio spesso segnato da difficoltà economiche e sociali. "Cerchiamo di mantenere il massimo di attenzione e di sensibilità per tutta l'area Nord di Napoli", ha concluso il governatore, che ha promesso di proseguire nel suo impegno per il riscatto del territorio e per garantire alle nuove generazioni maggiori opportunità di crescita e sviluppo.

In un momento di grande incertezze e difficoltà per molte famiglie campane, le parole di Vincenzo De Luca rappresentano un punto di riferimento importante per i giovani e per l’intera comunità di Caivano, un segno di speranza per un futuro migliore.