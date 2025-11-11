Ciarambino: mezzi pubblici gratis anche a forze armate e Vigili del fuoco La proposta della vice presidente del consiglio regionale della Campania

"Questa mattina ho incontrato alcuni dirigenti regionali del Siam, il sindacato italiano dell’aeronautica militare - dichiara Valeria Ciarambino, vice presidente del consiglio regionale - ritengo opportuno che anche gli appartenenti alle forze armate, nell’esercizio delle loro funzioni e indossando la divisa, debbano usufruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblico così come avviene per gli appartenenti alle forze dell’ordine.

Ciò non solo è doveroso al fine di garantire parità di trattamento, ma può diventare uno strumento per accrescere la sicurezza dei cittadini che usufruiscono del trasporto pubblico, oltre che un contributo importante a chi oggi lavora nell’interesse dei cittadini italiani.

Allo stesso modo mi spenderò perché questo beneficio sia esteso anche ai vigili del fuoco" - ha concluso Ciarambino.