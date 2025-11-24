Vittoria Fico in Campania, l'ex premier Conte: "Non saltellano più"

"Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori, delle imprese.
Ha perso chi di fronte alle difficoltà degli italiani saltella e oggi cade rovinosamente". Ad affermarlo è l'ex premier Giuseppe Conte.
Fico ha battuto sonoramente un candidato di Fratelli d'Italia, un esponente del Governo Meloni, senza mischiarsi a una lotta nel fango.
Per il Movimento 5 Stelle è una doppietta storica: due governatori di Regione in due anni, quando prima non ne avevamo avuto mai nessuno.
Questo ci dà ancora più forza e coraggio: lotteremo con le unghie e con i denti per cambiare le cose nel nostro Paese".