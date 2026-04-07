Sangiuliano, minacce di morte via mail: "Dovresti essere fucilato alla schiena" L'ex ministro, capogruppo FdI in Regione, ha presentato denuncia ai carabinieri

Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale della Campania ed ex ministro della Cultura, ha ricevuto una mail con esplicite minacce di morte e ha sporto denuncia formale ai carabinieri.

Il messaggio anonimo recitava, tra l'altro: "I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli". Sangiuliano ha dichiarato di aver messo spontaneamente a disposizione delle forze dell'ordine i propri strumenti informatici per agevolare le indagini.

"Non conosco l'origine della mail", ha spiegato il capogruppo, aggiungendo che potrebbe trattarsi di uno dei tanti leoni da tastiera che già lo bersagliano sui social e che provvede puntualmente a perseguire nelle sedi legali. Ha comunque precisato di affidarsi alle istituzioni preposte alle indagini.

Sangiuliano ha colto l'occasione per denunciare il deterioramento del clima politico nazionale: "Il clima politico in Italia è degenerato in parole di odio e violenza che non fanno bene alla nostra democrazia". Ha inoltre informato della vicenda il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.