Caro vita, De Luca: "Meloni come Alice nel Paese delle Meraviglie" Il deputato del Pd: "I dati del Sole 24 Ore fotografano un Paese reale che il Governo non vede"

"I dati del Sole 24 Ore fotografano un Paese reale che il Governo Meloni si ostina a non voler vedere. In cinque anni il carrello della spesa di una famiglia italiana è diventato più caro del 29,5%, con punte drammatiche. Sono numeri che si aggiungono ai dati complessivi sull'aumento del costo dei carburanti e delle bollette e che raccontano la vita vera di milioni di famiglie, non gli show mediatici di Palazzo Chigi".

Lo dichiara Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, capogruppo della Commissione Affari europei della Camera. "Mentre l'inflazione alimentare corre quasi al 30%, e secondo l'Istat la quota di famiglie costrette a ridurre quantità o qualità della spesa è salita dal 24,3% al 31%, Giorgia Meloni continua a raccontare, come Alice nel Paese delle Meraviglie, un'Italia che non esiste. Un Paese immaginario dove tutto va bene, dove i conti tornano, dove le famiglie non sono costrette a sacrifici quotidiani. Nel frattempo, il Governo tiene in ostaggio il Parlamento pur di blindare una legge elettorale pensata solo per consolidare il proprio potere, sottraendo tempo e attenzione a misure che potrebbero dare sollievo e risposte ai problemi reali degli italiani. Chiediamo al Governo di smettere di pensare solo a come imbullonarsi alle poltrone e di mettere finalmente al centro le difficoltà di vita delle famiglie italiane, che meritano risposte, non favole o propaganda continua".