Serie C, la Paganese non vuole fermarsi. Cavese, buone notizie Gol ed emozioni negli anticipi della ventisettesima giornata del girone C di Serie C

Gol ed emozioni negli anticipi della ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Al “Ceravolo” si ferma la marcia record della Ternana, ko, dopo 356 giorni di imbattibilità, per mano del Catanzaro. Calabresi avanti con Curiale, ripresi da Boben in avvio di secondo tempo, ma stesi da Carlini. In dieci per più di un'ora, il Bari supera il Foggia al “San Nicola” con una magistrale pennellata di Cianci e si porta a -1 dall'Avellino approfittando del turno di riposo dei biancoverdi. Al “Liguori” successo e riscatto per la Turris del neo-tecnico Caneo nel derby contro la Casertana. I corallini tornano alla vittoria dopo sette giornate condannando i falchetti alla seconda sconfitta di fila. Finisce 2-1. Ospiti in vantaggio con un gol di Pacilli. Immediata la replica dei padroni di casa, al riposo sull'1-1 grazie a Lorenzini. A decidere l'incontro un calcio di rigore, conquistato da Giannone, strattonato da Rillo, e trasformato dallo stesso attaccante, tra gli ex di turno. La Casertana resta, comunque in zona playoff, la Turris si allontana da quella playout. Si consolida nella griglia degli spareggi promozione la Juve Stabia, che sbanca il “Ventura” di Bisceglie con il terzo gol in campionato di Borrelli. Terzo risultato utile e terza acuto consecutivo in trasferta per le vespe. Alle 17,30 il calcio d'inizio di Teramo - Paganese. Sponda Cavese, finalmente buone notizie: non c'è alcun nuovo positivo al Covid-19 nel “gruppo squadra”.