Serie C, ultima giornata: 4 campane su 6 attendono i verdetti Domani, alle 20,30, l'ultima giornata del girone C formato 2020/2021: fari sui playoff e i playout

È la vigilia dell'ultima giornata nel girone C di Serie C. Domani, alle 20,30, giù il sipario sulla stagione regolare e fuori la griglie playoff e playout. L'Avellino deve vincere al “Simonetta Lamberti”, contro la Cavese, già retrocessa in Serie D, e sperare in un passo falso mezzo o pieno del Catanzaro, al “Ceravolo”, contro il Monopoli, senza più obiettivi, per operare il controsorpasso in extremis al secondo posto, che varrebbe l'accesso diretto al secondo turno nazionale degli spareggi promozione. In caso di sconfitta dei calabresi basterebbe anche un pareggio, ma si tratterebbe di una congiuntura astrale che appare ben lungi dal potersi concretizzare. La Juve Stabia, di scena al “Liberati”, contro la Ternana dei record, duella a distanza con il Catania per il quinto posto. Gli etnei sono attesi dal Foggia, che punta a difendere la settima piazzamento dall'assalto di Palermo e Teramo. Se allo “Zaccheria” i satanelli dovessero fermare i siciliani, alle vespe basterebbe anche un punto per sopravanzarli in classifica. Occhio, però, anche a Bari – Bisceglie perché se i biancorossi, in crisi, dovessero perdere contro i corregionali, in corsa con la Paganese per il miglior piazzamento in ottica playout, un successo potrebbe valere, addirittura, il quarto posto. E a proposito degli azzurrostellati: al “Pinto”, contro la Casertana già certa del decimo posto ed in attesa di conoscere l'avversaria tra Catania e Juve Stabia, nel primo turno dei playoff, è caccia all'acuto che permetterebbe di non fare calcoli per garantirsi la chance di giocare in casa il ritorno dello spareggio per non retrocedere contro il Bisceglie. Già salva e fuori dai playoff, la Turris saluta l'annata agonistica in trasferta a Vibo Valentia.